日本排放福島核廢水掀起國內及全球兩極反應，本就受全球暖化導致養殖魚大量熱死的韓國業者，就抱怨核廢水害災情更嚴重，大量滯銷的魚隻被迫擠在箱網中，最終因水溫過高死亡。退役中將帥化民30日在《頭條開講》節目強調，不光是魚可能有毒本身讓人不敢吃，光是消息出來，就讓本該沒事的漁產滯銷。海洋是人類資源重大來源，核汙水附加影響很大，對貝、藻、魚類及鹽，甚至珊瑚也會死亡，海洋問題雪上加霜。

據《韓聯社》報導，韓國南部海域近1個月測得攝氏26到28度溫度，高出往年達5度之多，並導致不耐高水溫的石斑魚在半個月內大量死亡。未料，8月24日起排放的福島核廢水，竟間接讓魚害更嚴重。在麗水市從事海上箱網養殖30年的朴原植（音譯）感歎，核廢水讓魚賣不出去、堆滿養殖場，最後在過高的水溫中死亡，損失高達20到30噸。

報導也指僅麗水就有超過100萬尾養殖石斑魚死亡，損失達15.4億韓圓（約新台幣3700萬元），佔全數567萬尾的21％，若再計入全國損失，其數字恐會再暴增。而業者除了死魚，更要面對魚價崩盤考驗，過去每公克300韓圓（約新台幣7.2元）的石斑魚價格，在日本排核廢水後暴跌到每公克180韓圓（約新台幣4.3元）。

「不光是這個魚毒，人家不敢吃！」帥化民表示，這個消息一出來，本來賣掉的魚，就不能賣了，剛好海水的溫度一高，就死了上百萬尾魚。現在全世界的海洋問題很嚴重，海水升溫，冰川融化，南北極開始消融，低地國都恐被水淹。加上海水升溫，很多魚類可能就不能生存，珊瑚也會死掉。這個是按照平常時間可以銷出去的魚，因為一排核汙水，大家不買了，這個魚就等於爛掉了！

帥化民指出，今天只看到魚的影響，那海帶會不會滯銷？鹽，台灣已經在搶鹽了！所以這個附加影響很大的，貝類、藻類、魚類、鹽，族繁不及備載，「海還是人類資源一個重大的來源！」