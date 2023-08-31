媒體人唐湘龍近日稱「夢到」台灣軍方在上週末「高度緊張」，解放軍已進到我鄰接區24海浬，「我夢到台灣前線導彈都已升起來了！」而台灣軍方竟然「蓋牌」？前空軍副司令張延廷30日在《盧秀芳辣晚報》節目分析強調，台灣官方怕造成民間恐慌，所以不聲張，否則若發防空警報，連交通、燈火都要管制。而匿蹤戰機殲-20若擾台，我方沒有量子雷達難以發現，用美方要賣我的IRST紅外線搜索追蹤莢艙，才有機會探熱偵獲。

張延廷表示，有兩個考量，如果把實況圖公布的話，會讓對方知道我們的底，會知道我們有多精確，所以他就只要做示意圖。第二，他不要把真正的情況讓大家知道，以免大家恐慌：那麼近了！已經到我們澎湖的鄰接區了？

「不光是這一次，幾個月前就有！」張延廷提到，中共的影片有放出來，下面是澎湖群島，從畫面依自己的空軍經驗一看，他已經接近澎湖的24海浬了！已經到鄰接區了，最後一條線是12海浬，那已經是領空了。我們是不想要恐慌，但是到24海浬的時候，是不是應該要發放防空警報？

張延廷直言，發防空警報，對政治、經濟的考量，馬上要做交通管制，晚上通通燈火管制！會不會有這個狀況？所以變成政治考量！他不要引起恐慌，所以大家就輕描淡寫把他帶過去。

「至於唐湘龍講的夢境，殲-20來了我們沒有辦法發現！」張延廷指出，因為我們目前的雷達是都卜勒脈衝雷達，對匿蹤戰機是沒有辦法，因為匿蹤戰機能吸收雷達波，折射回去，另外一個是它會把雷達波散掉，所以能看到的殲-20只是影印紙那麼大，根本沒辦法發現！要很近才會發現。

張延廷強調，而你的在空機也只有相位陣列雷達，也沒有辦法發現。除非是要量子雷達，但是台灣沒有量子雷達！量子雷達連美國現在都還沒有普遍地在作戰序列，美國還在做最後的驗證階段。所以美國前陣子為什麼要賣給我們IRST（紅外線搜索追蹤系統）？就是F16-V升級的紅外線搜索追蹤莢艙，因為那個是探熱，我雷達看不到你，但是戰機總要有發動機，而且殲-20是雙發動機，噴熱出來，我紅外線就感應到了。

「我雷達掃不到，但那個地方有熱！你看那是甚麼東西？」張延廷直言，那就是匿蹤戰機在那個地方了！如果雷達也找得到，你這個是殲-10、殲-11、蘇愷-27、蘇-30、殲-16，「因為雷達看得到啊，熱源也有，很清楚嘛！」

不過，針對唐湘龍「夢到」一事，國防部尚未有任何回應。