《商業周刊》臉書粉專整理4位總統參選人政見，但是只有國民黨總統參選人侯友宜的只有圖沒有文字敘述，僅有「…」，遭侯辦抗議。《商業周刊》30日發文表示「不足之處，我們虛心聆聽」，粉專小編則透過臉書回應表示「小編沒有被fired」。媒體人朱凱翔表示，《商周》「表現很糟」；甚至危機處理時，還耍嘴皮子扯什麼沒被開除，看來也沒把自己招牌當回事兒。

朱凱翔30日在臉書粉專「不演了新聞台」表示，《商業周刊》盤點4名總統參選人提出的政見，並做成圖文哏圖，沒想到只有國民黨總統參選人侯友宜的政見是「...」，還寫出「我們努力了」，這樣的狀況引發網友討論，也讓侯友宜辦公室氣炸要求道歉。30日下午《商周》小編發聲回應「沒被fired」。這一局，是政治公關與新聞倫理的活教材。

朱凱翔接著指出，《商周》表現很糟。如果小編是存心要臭侯，乾脆就堅持臭到底。如果是認真要做政策評比，結果一開始說找不到政策，被罵了之後就補上，代表人家不是沒有政策，而是《商周》資料搜集出問題，那是專業不足或者立場偏頗。兩件事都顏面直擊媒體的核心價值，危機處理還耍嘴皮子扯什麼「沒被開除」，看來也沒把自己的招牌當回事兒。

朱凱翔認為，侯辦的處理也不優，不該氣噗噗地罵《商周》，而是應該親自登門送上政策文宣致謝，慈眉善目地感恩點出宣傳不足的缺失，一定會改進什麼的。然後檯面下請金主打電話給《商周》老闆，說你們再這樣，就抽廣告，馬上給我公開道歉更正，再賠兩條業配來。但這局後來怎會這樣走，他真心搞不懂。