鴻海創辦人郭台銘28日宣布參選總統，恐會衝擊在野選情，柯、郭29日晚間出席台北市計程車駕駛員職業工會普渡餐會，兩人同框不到30秒，柯文哲隨即快閃，有如避之唯恐不及。對此，前立委郭正亮30日就表示，「柯文哲沒有想到郭董會那麼早來，柯文哲本來就很不高興」，引發討論。

郭台銘29日晚間約18時50分率先抵達大進場並入坐，接著郭台銘被邀請致詞，柯文哲約19時到場，但被晾在一旁，在場外「罰站」25分鐘才進場，柯文哲致詞後下台後，被引導到主桌，與郭台銘簡單握手寒暄。柯稱「打個招呼再走」、「long time no see」、「掰掰」，只見郭台銘拍柯的肩，想要繼續搭話，但柯文哲不斷撇頭看向離場的方向，並匆匆離開，兩人互動過程不到30秒，桌上的飲料也沒有喝成。

郭正亮30日在政論節目《下班瀚你聊》中表示，「柯文哲沒有想到郭董會那麼早來，我跟你講他本來就很不高興」，郭正亮更指出，「因為郭台銘當然說會有一些訊息，郭台銘知道有這場所以決定要去，但他不願在你柯文哲後面去，他就要看能不能有機會隨機同框，這給人家感覺就是這樣，就是來蹭同框的」。

郭正亮最後也提到，「而後來也沒有同框的照片，柯文哲不要，他一定是不高興的，你怎麼沒按照主辦單位的約定，還提早上台？一定是你郭台銘硬要去」。