鴻海創辦人郭台銘28日宣布參選總統，恐會衝擊在野選情，柯、郭29日晚間出席台北市計程車駕駛員職業工會普渡餐會，兩人同框不到30秒，柯文哲隨即快閃，有如避之唯恐不及。（中時資料照）

鴻海創辦人郭台銘28日宣布參選總統，恐會衝擊在野選情，柯、郭29日晚間出席台北市計程車駕駛員職業工會普渡餐會，兩人同框不到30秒，柯文哲隨即快閃，有如避之唯恐不及。對此，資深媒體人鍾年晃30日指出，「柯文哲在用肢體語言傳達兩件事，一件就是郭董欺負我，第二件就是『郭柯合』不可能」，引發討論。

郭台銘29日晚間約18時50分率先抵達大進場並入坐，接著獲邀致詞，柯文哲約19時到場，但當時因郭在台上講話，因此未進場，被外界解讀為「被晾在一旁」、在場外「罰站」25分鐘場；柯進場後雖被引導到主桌，但僅與郭簡單握手寒暄，基本上無互動。

鍾年晃30日在政論節目《前進新台灣》中表示，「這場叫高手過招，兩個人都在演，明明講的是去計程車駕駛員職業工會普渡餐會，怎麼卻變成郭台銘的造勢晚會？這個就是事先有安排，但郭台銘不講破」，鍾年晃更提及，「而且郭台銘在台上講話的時候，柯文哲站在門口等」。

鍾年晃以自己主持過多場類似政治性餐會的經驗指出，「通常這種場合，會有幕僚先到，然後報告郭台銘在台上的狀況」；鍾表示，當另一大咖在台上時，幕僚應會請柯文哲在車上等，柯在車上可以做很多事啊，等到情況差不多才進去。鍾年晃表示，事實上當晚在餐會一開始時，已有多位身穿寫著「KP」白T的民眾黨人員進場，顯然就是先去了解狀況，因此並非完全不能掌握現場」。但柯文哲為何會在台下乾等25分鐘？鍾年晃認為，柯是刻意的，且表情漠然形同放空，也不回應媒體詢問，「這就是肢體語言，就是傳達兩件事情，第一件就是『你看郭董欺負我、霸道總裁欺負我一個路人甲』，好像是土豪、土匪強娶民女的感覺」。

「第二就是柯文哲用這個肢體語言告訴大家，『郭柯合』不可能」，鍾說，因為我連跟你同台見面我都不願意，連你在台上講話，我坐在台下都不想幫你鼓掌，我寧願在外面，他用這個肢體語言告訴大家，現階段『郭柯合』不可能」。

而柯本人昨日被問及當天感受，僅淡然表示，郭要講（在台上）就讓他講，「難道我要去跟他搶那個舞台嗎？不需要嘛」。