張庭瑋現為美國西方文理大學（Occidental College）籃球校隊大二球員，擁有190公分的身材，司職一、二號位。他是在美國波特蘭出生長大，且有台灣身分證。他透露自己在籃球路上的最大目標是踏上職業賽場，大學畢業後希望能夠回台參加職籃選秀。

張庭瑋的老家在彰化，家人很喜歡籃球，阿公也時常帶他去看SBL、瓊斯盃等賽事，耳濡目染之下他也踏上籃球這條路。張庭瑋的媽媽是「籃球博士」鄭志龍的球迷，從小看著他打球長大，先前鄭志龍在美國舉辦4天3夜夏令營「Dr.BB Academy 」，媽媽看到資訊馬上幫他報名參加，張庭瑋認識當時的教練魏維後，至今仍持續保持聯繫。

每年暑假間固定回台探視家人的張庭瑋，在2019年時聽從P.LEAGUE+富邦勇士助理教練魏維的建議，跟著台灣學校球隊一同練習，因此他開始熟悉台灣的籃球體系及打法。提到美國與台灣的差異性，張庭瑋表示：「在美國比較多個人單打，大部分都是靠個人得分能力，而臺灣偏向於團隊，我自己也比較喜歡團隊的打法。」

談到對張庭瑋印象深刻的原因，魏維表示：「他現在才19歲，看到他每年回台都有持續在進步，擁有長臂展利於防守，且也有外線長射的能力及盤球技巧。」他也期許張庭瑋能夠在大學的新賽季有亮眼的表現，繼續保持謙卑的態度，吸取更多比賽經驗。

雖是美國土生土長，不過張庭瑋平時一有時間就會關注台灣職籃P.LEAGUE+、T1聯盟的賽事，特別是富邦勇士的比賽。他也特別提到，旅外球員馬建豪是他的目標，「去年暑假剛好有機會可以跟他切磋球技，目前希望以他為模板前進。」

由於在美國打籃球，加上身材比其他球員略為矮小，張庭瑋一直在加強自己的投射能力，並從原本二號位逐漸轉型成一號位球員，此外他也提到：「我的訓練師有跟我說過，我最大的優勢是投籃，所以我一定要把投籃訓練到最好。」張庭瑋自7歲開始接觸籃球，給自己的目標便是在畢業後踏上職業賽場，他表示：「家人希望我能順利完成學業，所以我希望在畢業後回台投入職業選秀，未來能夠踏上職業的殿堂。」