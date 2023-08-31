國安會秘書長顧立雄近日接受專訪，提到本次副總統賴清德出訪，國防部搶先公布我海軍監控解放軍的照片，不只讓民眾安心，也不再有受制於人的感覺。媒體人黃揚明30日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，解決問題於機先、把兩岸緊張的根源化解是上上策。中策就是發生問題、一個一個解決。現在都是下下策，問題都沒有解決，只是告訴國民說大家放心、不會有事。等真的出事就來不及，有點像掩耳盜鈴，真的覺得可悲！

顧立雄訪問以去年裴洛西訪台為例，當時大陸進行實彈演習，4枚東風飛彈飛過台灣本島，訊息被日本防衛省公開後引起各界驚恐，甚至造成不小的輿論；本次賴清德出訪，國防部因此改變因應方式，搶先公布我海軍監控解放軍的照片，不只讓民眾安心，後續海內外進行相關報導時，也都選擇使用我方視角的照片，不再有受制於人的感覺。

「照片公布給大家看，大家就安心了，這邏輯是不是搞錯了什麼？」黃揚明質疑，國安的邏輯應該是，如果能夠連軍演都沒有，大家更安心！邏輯應該是這樣。現在的國安會或國安局，或說整個國安系統，每天遇到中共軍演：我們趕快確認一下，有沒有什麼風險要處理？玩危機處理？

黃揚明表示，老百姓那個叫無能為力，是無力感。他講的一副歌舞昇平，民眾大家現在沒有那麼擔心了，根本兩岸不會發生戰爭！現在講得好像都是在掩蓋過去所有的緊張。可是真相是什麼，真相是人民根本：我無能為力！不然你要我怎麼樣？就算今天你公布這張照片，跟沒有公布這張照片，共機一樣來！我們一樣在台灣，我逃不掉！主持人周玉琴表示，民進黨政府應該要有更多方式，對話交流，但是他們不做這些！

「他們講的都是技術面！」黃揚明強調，共機繞台、共艦侵台，我們沒有辦法阻擋，所以只能說：我們軍方都有因應！可是這沒有辦法解決台海情勢的緊張。回到根本，請問我們的國安會，隸屬於總統轄下最高的國安幕僚單位，該做的難道是這樣嗎？難道只是叫國防部記得，每次共軍來要記得拍照？「如果今天變成這樣，那我真的覺得有點可悲！」

黃揚明直言，如果一個國家、一個政府能夠解決問題於機先，也就是你能夠看到兩岸有可能發生緊張情勢，我先把兩岸緊張的根源化解，當然這個叫作高，這個叫作上上策。中策就是發生問題，我一個一個解決。現在都是下下策，問題都沒有解決，我們只是告訴自己的支持者、自己的國民說：大家放心，不會有事，不會有事！等一天一天過去，等真的出事的時候，就來不及！所以現階段就是在掩蓋，「有點像掩耳盜鈴啦！」