精品公關岳啟儒於其臉書指出公益晚宴受米其林星星主廚飆罵始末。(翻攝自岳啟儒 一人份的勇氣 官方粉絲團/吳娮翎台北傳真)

明星主廚攜手打造公益餐會募款獻愛毛孩推出「浪愛有愛,為愛上菜~諾亞方舟慈善愛心晚宴」,集結明星主廚、精品公關、飯店攜手做公益,本是美事一樁,驚爆米其林餐廳Impromptu by Paul Lee 主廚Paul Lee 李皞公益活動現場飆罵公關。

精品公關創辦人岳啟儒於粉絲團「岳啟儒一人份的勇氣」分享,公益晚宴遭飆罵始末,現場許多賓客見證,讓一樁美事變調,她表示,6月21日於諾亞方舟慈善愛心晚宴現場遭英文辱罵「I tell you you are a fXXking bXXch!」Paul Lee 甚至踹了現場裝置物才離開會場,此言行讓米其林摘星蒙塵,也讓人省思米其林美味與品格是否名實相符。