晨悠邀來YouTuber情侶檔Soya、超強共同演出，。（索尼音樂提供）

徐暐翔和最立體美聲組合晨悠CHENYO接力推出首張專輯。徐暐翔推出新歌〈此生最美的錯〉MV，這首歌曲由金曲組合葛大為、陳建騏為徐暐翔量聲打造，《躍》專輯前兩部MV中，徐暐翔皆以神秘歌手姿態未現身畫面中，此次他終於首次在MV中露面。

徐暐翔坦言第一次聽到這首歌便感受到極大的悲傷，錄音時不停回想起過往的感情經驗，一度錄到「大走心」，需要停下來休息消化情緒，而他也分享此次與陳建騏合作經驗非常好，大讚老師很能夠讓歌手融入情境，是相當專業且溫暖的製作人。

而晨悠CHENYO與陳零九合唱的主打歌〈蠻好聽的其實〉MV即將突破百萬觀看次數，另一首〈你說得容易〉雖然並非主打歌，卻殺出重圍，奪下數位排行榜的冠軍寶座，可見受到眾多粉絲的喜愛。因此日前加碼推出這首歌的MV，晨悠再度化身耳機的左右聲道，並與知名YouTuber情侶檔Soya、超強共同演出，更將陸續釋出MV衍生短劇，以喜劇方式呈現〈你說得容易〉意境，增添不一樣的感受。