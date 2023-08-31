U.S. Senate Minority leader Mitch McConnell freezes again while speaking at a press conference pic.twitter.com/NyPIWytNeJ — BNO News (@BNONews) August 30, 2023

美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天在公開場合上，突然僵住不動恍神超過30秒，之後被護送離開，這是他逾一個月來第二次出現這種情況。

路透社報導，高齡81歲的麥康奈今天在肯塔基州科文頓市（Covington）出席「北肯塔基商會」（Northern Kentucky Chamber of Commerce）活動後，回應記者提問。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）播出的片段顯示，麥康奈當時突然僵住，茫然恍神超過30秒，沒有回應記者及身旁其他人的問題。

事發當時，有一名女性站在麥康奈旁邊，當一名男性靠近後，麥康奈才繼續開口說話，但他需要重聽記者說過的問題，而且只再回覆兩個提問，他的聲音顫抖且微弱。

今年7月26日，麥康奈也曾在國會主持記者會時，突然僵住不動長達20秒，之後在幕僚和其他參議員陪同下離開，讓人不禁擔心他的健康狀況。（譯者：陳正健）1120831