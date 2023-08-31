桃園市一名17歲少年小偉，由於家庭因素帶著15歲外甥小文睡過公園、超商，如今落腳一間狹小租屋處，靠著半工半讀、姊姊每月給的2千元兒少補助款，維持自己與小文的學業與溫飽。直到房東察覺2名未成年孩子遲繳房租，拜託小偉姊姊出面處理未果，才又聯絡慈善機構幫忙，此事得以曝光。小偉表示，現在他只希望盡快年滿18歲，「再靠著打工，盡量撐到倆人都能一起順利畢業。」

社團法人愛的延續公益協會在臉書粉專表示，今年17歲的小偉，出生以來便對生父一無所知，就連身份證上的親屬欄位也沒註記父親名字，而他從小便與相差18歲的姊姊、媽媽一起生活。小偉唯一的成長記憶就是，母女倆不曾有過工作，他和媽媽卻總隨著姊姊的歷任男友，住進男方安排的住所或家中。

小偉出生以來便對生父一無所知，身分證上也沒有父親的名字。（圖／翻攝自「社團法人愛的延續公益協會」臉書）

不過，每當姊姊與男友分手，小偉與媽媽就會「被遺留下來」繼續住在姊姊前男友家，直到前男友驅趕母子倆，此時小偉與媽媽不是短暫四處遊蕩，就是等著姊姊認識新歡後再重複同樣的居住模式。雖然姊姊一度短暫結婚、生下比小偉小2歲的兒子小文，無奈的是仍以離婚收場，之後姊姊就將小文留給前夫家人照顧，繼續帶著小偉與媽媽輾轉奔波在各個有過戀情的男友家中。

居無定所的童年經歷，使得逐漸長大的小偉多次與姊姊發生爭執，也讓小偉就讀國中開始，選擇謊報年紀半工半讀，設法求得溫飽。怎料小文12歲生父因病離世，取得孩子監護權的小偉姊姊，竟也帶上小文，一家四口過著仰賴男友施捨才能過活的日子。然而，早已厭惡寄人籬下的小偉，擔憂自幼聚少離多且與自己相差2歲的小文，也會步入三餐不繼的後塵，便在再度遭到姊姊前男友驅趕之後，帶上小文睡在公園或超商，期間2人透過小偉同學、朋友送的泡麵或麵包度日。

後來小文國中畢業，舅甥倆都不願回到過往仰人鼻息的生活，便在一間狹小租屋處落腳，小偉姊姊則在代為租下房間後便不再聞問。之後小偉趁著暑假在加油站日夜打工賺取學費，姐姐每月只願從兒少補助款裡抽出2千元給小文，權充一切生活開銷。

舅甥倆住在狹小的租屋處。（圖／翻攝自「社團法人愛的延續公益協會」臉書）

直到房東由於2名未成年孩子延遲房租，輾轉聯絡上電話已遭停用的小偉姊姊，卻被告知就連她也「自身難保」，因此不願出面解決。無奈之下，房東轉而向愛的延續公益協會求助。愛的延續公益協會得知舅甥倆的遭遇之後，願意協助2人代墊租屋押金與第一個月的租金、提供米糧物資的發放。

小偉表示，這些年來他跟小文睡過公園、超商，看著小文餐餐吃著沒人會吃的「不好東西」，不忍心再讓小文歷經他曾過的無依無靠日子，「現在只希望我能盡快滿18歲，再靠著打工，盡量撐到倆人都能一起順利畢業。」

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