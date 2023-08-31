吃下太甜或太鹹的食物，久而久之都會造成身體負擔。馬來西亞一名中年男子，每日攝取大量含糖飲料，外加不定時吃三餐，罹患糖尿病後又不願調整飲食習慣，最後病情加重，讓他只能接受截肢手術保命。

根據馬來西亞媒體報導，這名愛吃甜食的男子，年輕的時候就很愛喝含糖汽水，後來每日都會攝取大量拉茶與其他糖分較高的飲料。以上因素外加不定時吃三餐的不良習慣，成為他日後罹患糖尿病的因子，迄今患病已有30年。

就在男子患病之後，身體的傷口變得難以癒合，其中右腳更是因此潰爛，即便醫師多次進行手術、清創仍不管用，最後只能截肢保命，並讓他的右膝以下戴上義肢，日常生活都需借助輪椅代步。

如今男子也將以上經歷分享到TikTok，透露自己過往不僅長期維持高糖分飲食，甚至還在深夜、凌晨3、4時外出去吃拉茶和印度薄餅，目前希望民眾能夠引以為誡，不要步入他的後塵。

更多 CTWANT 報導