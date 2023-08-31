位於大陸山西省的烏金山狂歡谷景區，29日下午發生一起表演意外。一名特技演員騎摩托車沿著球狀籠壁演出期間，突然墜落至球狀鐵籠底部，車身隨即燃起熊熊大火，此時現場觀眾見狀逃離，也有人高喊「快點快點！救他」。到了隔天上午，該景區工作人員回應，傷者已被及時送醫治療，晉中市文旅局現已派人介入調查。

綜合《極目新聞》、《瀟湘晨報》報導，網傳影片顯示，2名特技演員騎摩托車沿著球狀籠壁高速轉圈，車身尾部不時冒出火星。不料，其中一名特技演員突然墜落至鐵籠底部，接著車身燃起熊熊大火，另外一名演員仍在籠子上半部分轉圈。

眼見事故發生，現場觀眾逃跑之餘，也有人高喊「快點快點！救他」，此時工作人員打開鐵籠的門，拿起滅火器協助滅火。對此，一名目擊者表示，後來許多觀眾在工作人員的提醒之下，都從安全出口平安撤離，傷者則被燒到胳膊脫皮，「一直疼得在那兒喊。」而從曝光的畫面可見，火勢撲滅之後現場煙霧瀰漫，不少人都捂著口鼻。此外，一名現場觀眾表示，烏金山狂歡谷景區為了吸引遊客，29日下午就已提前免費發放門票。

大陸一名特技演員表演期間遭遇事故。（圖／翻攝自微博）

針對事發原因與傷者情況，烏金山狂歡谷景區工作人員並未多做說明，但稱已將一名受傷的特技演員送醫治療，當天的後續表演照舊進行。晉中市文旅局工作人員表示，目前已有派人介入調查、前往現場瞭解情況。榆次區文旅局工作人員指出，具體處理情況還需等待官方通報。

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