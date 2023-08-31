3颱雖共舞，不過真正要注意的只有1個，就是「海葵」颱風。中央氣象局預計31日解除「蘇拉」海上警報；「海葵」在東北部海域朝大陸浙江前進途中，不排除再發海警；「鴻雁」距離太遠，對台無影響。

在季風低壓環流內的颱風群，總會互相牽制，本月下旬以來的3個，已做了典型示範。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，強調這幾個颱風仍有「藤原效應」，「蘇拉」逐漸遠離，各地恢復陣雨天氣。

恆春半島虛驚一場，與「蘇拉」分道揚鑣的「海葵」，則即將從台灣東北部海域通過，先掃過琉球群島，再往浙江前進。儘管「海葵」侵台機率不高，但還沒走遠都有變數，若路徑稍微往南，北部也要注意「不小心被暴風圈掃到」。

最新模式模擬，周六起至下周三，台灣因位處季風低壓環流內，天氣相當不穩定，易有局部陣雨，中午過後也有大雷雨，並伴隨「劇烈天氣」。今各地氣溫：北部25至35度、中部26至36度、南部24至35度、東部23至34度。