國安會祕書長顧立雄近日接受媒體專訪時表示，去年裴洛西訪台時，中國大陸發射4枚東風飛彈飛越台灣本島，訊息被日本防衛省公開，造成輿論不滿；而本次賴清德出訪，國防部因此改變因應方式，搶先公布我們監控解放軍的照片。媒體人尹乃菁認為，顧立雄的因應作為，居然只能事先公布照片來作為反制，只有做樣子，不就把我們國家整體的防禦洩底了嗎？把國軍的臉都丟光了。

尹乃菁30日在政論節目《少康戰情室》中表示，顧立雄的因應作為就是，事先公布監控的解放軍照片。唉！國軍的臉都被顧立雄給丢光了。他面對大陸如此嚴峻地對我們挑戰的情勢，在圍台軍演的時候，東風-41飛彈已經發射了11枚，現在他卻只能夠用提供照片來作為反制。

尹乃菁接著指出，東風系列能夠打擊到美國本土，但顧立雄的反制，卻只有做樣子，不就是把我們國家整體的防禦洩底了嗎？怎麼會有這樣子水準的國安會秘書長。國防部長邱國正應該要抗議國安會秘書長這麼不專業的作為，這是非常可惡的。

尹乃菁甚至認為，解放軍若看到我們的國安會秘書長的層次只到這裡，他們的無人機繞台、甚至越中線；甚至試射的導彈越過台海、越過台灣本島，尹乃菁覺得，國安會秘書長就是沒能耐，沒有任何防禦能力，才只能公布照片。