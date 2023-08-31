鴻海創辦人郭台銘日前宣布獨立連署參選2024總統大選，國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲三腳督戰局，是否形成四腳督，仍有待觀察。有一份最新網路民調針對「2024總統大選三腳督變四腳督，會改變您的選擇嗎？」進行調查，逾5.3萬名網友參與投票，有75 %的網友表示不會改變選擇。

「新聞大白話」30日起在YouTube針對「2024總統大選三腳督變四腳督，會改變您的選擇嗎？」進行網路民調，截至31日早上6點20分，已有逾5.3萬名網友投票，75 %的網友表示不會改變選擇、9 %的網友表示會改變選擇、16 %的網友表示繼續看下去。

網友紛紛表示，「絕對是支持勤政清廉、做事有遠見，對人民誠實的侯友宜」、「唯一支持侯市長」、「尊重每個人的選擇。只不過力量分散了可惜」、「票投侯友宜，清廉認真做事的人」、「支持柯文哲，管你要幾咖」、「只投阿北！」、「四個人選票不會平均，可能會有一個人選票特別高」。

也有網友認為，「投誰我會繼續看下去，但是三腳督或是四腳督並不會改變個人最終的選擇，即是下架民進黨！」