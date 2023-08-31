國民黨副主席連勝文29日稱他與郭台銘交流，獲得答案卻是「郭上侯下」；郭台銘競選辦公室30日深夜強調，「要求侯下郭上」明顯「與事實不符」，且過去一個月內都沒有與連勝文見面。連勝文31日凌晨則回應，若郭董事長方面並未堅持「侯下郭上」，則連本人願意承擔所有誤解之責；連勝文也表示，他本人並未與郭董事長會面，而是與郭的親人聯繫。

鴻海創辦人郭台銘稱參選是為了整合在野，國民黨副主席連勝文29日接受專訪透露，日前他與郭台銘交流，獲得答案卻是「郭上侯下」，他痛批郭台銘就是不給彈性，所以無法談。

對此，郭台銘競選辦公室30日深夜強調，郭台銘過去一個月內都沒有與連勝文見面，連勝文只有透過通訊軟體，表達想安排見面會商，但因行程緊湊未安排會面，互通訊息的解讀可能有落差，郭台銘「要求侯下郭上」明顯「與事實不符」。

而連勝文也針對這件事情有所說明，若郭董事長方面並未堅持「侯下郭上」，則連勝文本人願意𠄘擔所有誤解之責；連勝文也表示，他本人並未與郭董事長會面，而是與他的親人聯繫。

連勝文回應如下：

1. 若郭董事長方面認為本人訊息解讀錯誤，亦即表示郭董事長方面並未堅持「侯下郭上」，則本人願意承擔所有誤解之責、只望能在不設任何前提之下共謀未來，以蒼生為念，相忍為國，勝文個人毀譽並不重要。

2. 本人也早已請相關媒體澄清，本人並未與郭董事長會面，而是與他的親人聯繫。

3. 國民黨絕對願意以大局為重，以誠意溝通，努力團結所有在野力量！