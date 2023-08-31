張曉龍曾帶爸媽到瑞士旅遊。（張曉龍工作室提供）

張曉龍會向媽媽撒嬌、親親她。（張曉龍工作室提供）

張曉龍和媽媽曾在海南島家門口前合影，可惜媽媽已離世，令他十分思念。（張曉龍工作室提供）

張曉龍在學生時期的青澀模樣。（張曉龍工作室提供）

第3屆「旺旺孝親獎」展開中，《中國時報》邀兩岸明星們分享孝順父母的故事，並呼籲大家「愛要及時」。曾以電視劇《後宮甄嬛傳》「溫太醫」角色走紅的大陸演員張曉龍，談到孝順之道，他養成的性格、收穫的果實，成長道路上的點滴都來自母親對他春風化雨般的影響，母親的格局成就了他，如今他也以春風化雨般的處世態度對待萬事萬物。

張曉龍出身自東北小鎮的農村，昔日他對家鄉的回憶總覺得苦得不得了，因為東北酷寒天候零下2、30度，1年的冬季長達6、7個月，當時小小年紀的他，曾天真的以為全世界的冬天都是冷颼颼的。

小時他們家做小生意，在農村裡相對來說是較有錢的，同學們很羨慕他，其實他也羨慕同學，因為他們下了課可以出去玩，而他放學後或周末假期都得幫爸媽擺攤，即使零下20多度也得待在外頭，唯一抗凍的方法就是不斷地踱著腳運動，讓身子發暖。

小時的艱辛，現在都成了甜美回憶，「後來長大到不同地方，發現我們東北人更受不了江南的冬天，那種屋裡比外頭都冷的感覺，想起小時候圍著火爐、睡在火炕，而且依偎在父母身邊、兄弟姊妹們在一起，這就是幸福吧；小時受的苦，也算是為懂事後能吃苦耐勞、笑對世界的性格播下種子，以前總想逃離農村，現在想的是回歸，但好像家人不在身邊了，那種幸福感只能懷念。」

張曉龍的爸媽對5個孩子的管教是嚴厲的棍棒教育，「以前經濟條件不好，生活壓力也大，爸媽管孩子要聽話、有飯吃、有衣穿，那就很不容易了。」排老么的張曉龍也有過叛逆期，這跟爸爸的打罵有關，有段時間，逃離家園是他的目標，他曾打架、蹺課，媽媽知道後，在家裡追打著他，一度被氣得進醫院，後來他跪在媽媽身旁保證以後好好學習，這才得到媽媽的原諒，「小時候真的不是個省心的孩子。」

走上表演路，張曉龍認為自己可能多少有點天賦，他童年在小鎮上，看著縣市裡的劇團下鄉演出，聽到音樂、戲曲，農村生活其實挺有趣，他當時會披著家裡的被單、站在大炕上扮著古人，有模有樣的跟著表演，加上媽媽愛唱歌，常讓家裡有喜氣洋洋的感覺。他說，其實爸媽沒特別栽培他，只希望孩子每一步都比前一步走得更堅實，「那時候一個鄉裡有個大學生已經不得了，不像現在每一家都有大學生，即使農村的孩子也能走到世界舞台。」

回首求學經歷，張曉龍特別感謝姊姊，他小時候因愛跳霹靂舞，姊姊有天在報紙上看到招生簡章，於是帶著他進省城考試，沒有半點舞蹈基礎的他，一心想逃回家，後來遇到一位老師的鼓勵，意外順利考上，「我經常說我運氣很好，除了天生可能有這樣的基因，還有很多同學幫我練功，因為10幾歲才開始要下腰、練軟度，不管你哭啊喊啊叫啊，功夫就是這樣練出來的。」花了3年「硬往死裡練」的過程，他終於完成目標。

考進北京舞蹈學院後，張曉龍除了被挑中拍廣告，也和同學們幫人伴舞，當時他覺得這可能是最好的出路了，直到大學畢業後當上老師，才開始慢慢進入戲劇圈，「如果沒進演藝圈，我仍會是個老師，我熱愛這個職業，我有一定的表達能力，可以把我自己的感受分享給學生；演藝上，我不敢說自己是好演員，但在教課上，我是個好老師，包括在禮儀指導上，把這麼深邃的文化帶到影視劇裡，透過文字、畫面再創造，我覺得自己做得不錯的。」

演藝圈五光十色、豐富多彩，張曉龍的父母雖然鮮少給予警醒的話，不過他們做更多的是言傳身教，「我爸媽尊重每個朋友、鄰居，而且熱心善良；現在作為老師，我常說『以言教者訟，以身教者從』，你想讓孩子成為什麼樣的人，你先成為什麼樣的人。」他也經歷過對父母的話總嫌煩、不聽不信的時候，「現在我變成年長的人，我對年輕人說，年輕人也不聽不信，只是多一個年長的人跟他們嘮叨而已，生活的常態就是這樣。」

張媽媽有句話，讓張曉龍一生特別受用，「她曾說『當你善良了，你就幸福了』。」他分享，因為媽媽樂於助人，以前在農村零下20幾度的冬季裡，有人來問路，媽媽總是先給碗熱粥，等對方身體暖了，再告訴對方怎麼走；很多人說他熱心公益，這也是受媽媽影響，他希望用這方式表達對她的愛，他每次做好事也總會想到媽媽，現在身為中國婦女發展基金會大使，他也肩負了幫助偏遠地區的婦女推廣手工藝作品重任，「媽媽教我做個善良的人，這是最重要的。」

張曉龍形容自己的人生很斜槓，喜歡的事很多、做的事很多，雖然他貼心的很早就把爸媽從東北接到沒有冬天的海南島，但因忙碌、陪伴家人的時間少，內心仍滿是遺憾，「父母都希望孩子光宗耀祖、遠遠聽著你好就好，他們特別以我為榮，以前我從北京買了洗衣機送到東北農村，後來他們再從農村搬到海南島、給媽媽買的金項鍊，媽媽冬天也會戴在毛衣外面，這都是父母對孩子的愛，看到孩子買的東西，他們已經滿足，對孩子，他們怎麼會有需求呢，這也是我難受的原因。」

他原來總覺得自己是孝順的孩子，因為常把最好的給到父母，但父母認為最好的應該是能看到自己的孩子，他以前覺得給錢、給物質、給電話就行，現在才知道那時候應該多陪伴，但他爸媽從沒說出口。

直到媽媽生病後，張曉龍帶著她拍戲、到處治病、送她離開這個世界，「那段時間，每一小時每一分鐘都是珍貴的，現在看來，我真不是孝順的孩子。當然，人生沒有圓滿的，我經常跟身邊朋友說，能多陪父母就多陪，因為有一天你一定會後悔，讓自己少後悔一些吧。」

爸爸現在仍住海南島，張曉龍認為，盡孝道這件事不管怎麼做都不夠，其實他對爸媽表達愛還算早的，爸媽曾到機場送他，當時他會給媽媽一個擁抱、在她臉頰親一口，媽媽也會回親他，「親媽媽這件事，是我做得最好的一件事，媽媽去世好多年了，我經常在夢裡親她，有次我特別清晰感受到親到她臉頰肌膚的那種感覺，我想，如果平常沒有親過，做夢也夢不到吧。」