在IG擁有9萬粉絲的成大正妹寧寧，近日在IG上分享美照，只見她頂著俏麗的短髮，穿著超貼身的灰色長裙，正面照看起來溫柔可愛，轉身側面照卻完全藏不住好身材，有胸有臀的完美比例，讓2.3萬人暴動，不少粉絲留言直呼「太辣了」。

成功大學企管所正妹寧寧經常在IG上分享美照，目前已有9萬名粉絲，近日她發文分享9張灰色的「後媽裙」穿搭照，只見她穿著超級貼身灰色長裙，前凸後翹的好身材展露無遺，特別是轉身瞬間，豐滿的上圍與臀圍直接電暈人，吸引2.3萬人狂讚。

不少網友看到寧寧的超辣美照後暴動，紛紛留言狂讚「後媽裙來了」、「想要轉去成大了」、「後媽裙太美了」、「太辣了，我沒了」、「電暈」、「仙女的臉蛋+魔鬼身材，真的太完美了」、「身材好好」。

所謂的「後媽裙」指的就是「連身緊身裙」，衣服的材質與版型設計能夠完美展現出身材，許多韓國漫畫或韓劇裡面的「後媽」都會穿這類洋裝，因此被網友戲稱是「後媽裙」。