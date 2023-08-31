雲門舞集經典作品雲門《十三聲》舞作圖像，去年被盜用於「皇家禮炮威士忌」廣告，並在品雜誌、GQ等多家時尚媒體平台、社群媒體上播放，雲門文化藝術基金會發現該廣告圖像涉及侵權，一度要求下架，卻未獲理會，憤而提告。台北地檢署查出，「Prestige 品雜誌」張姓主編涉嫌違法下載舞作圖像電子檔，提供廣告製作，依違反《著作權法》起訴品雜誌陳姓總編輯、張姓主編2人及品雜誌所屬的「雅逸文化事業公司」。

雲門《十三聲》是雲門舞集享譽國際經典之作。相傳60年代在艋舺地區，有位街頭藝人，因能變換不同的聲線表演，忽男忽女、忽老忽幼，人稱「十三聲」，雲門藝術總監鄭宗龍將母親記憶的故事巧妙編成舞作《十三聲》。後來雲門文化藝術基金會委託劉姓攝影師拍攝雲門《十三聲》舞作圖像，基金會擁有著作財產權。

起訴指出，陳男為雅逸文化事業股份有限公司負責人，亦為旗下發行的「Prestige 品雜誌」總編輯，張男為「Prestige 品雜誌」主編。雅逸公司受香港商陽獅銳奇媒體台灣分公司旗下星傳媒體事業部委託，執行製作「皇家禮炮Royal Salute 23年調和威士忌」廣告。

去年1月初，張男自網路下載雲門《十三聲》攝影圖像電子檔後，交由不知情員工轉交星傳媒體人員。星傳媒體再將電子檔交給GQ媒體製作於「皇家禮炮Royal Salute 23年調和威士忌」廣告內。該廣告自去年1月14日起，陸續在品雜誌、GQ、非池中藝術網、The Value、Vintage SQUARE、富豪人生、Taiwan Tatler等多家媒體數位平台網頁及社群媒體上播放。

1月15日，雲門基金會員工發現後，即向品雜誌總編輯、雅逸公司負責人陳男表達抗議，並要求立刻下架該侵權廣告，但廣告卻遲至同年1月20日仍未下架，基金會提起告訴。

檢方調查後，認為陳、張2人明知廣告的舞作圖像之著作財產權，屬於雲門文化藝術基金會，卻未經基金會同意或授權，違法重製及公開傳輸，涉及侵權，依《著作權法》起訴陳、張2人，至於「雅逸公司」則依《著作權法》規定科處罰金。

據網路資料指出，「Prestige 品雜誌」是於2000年在新加坡創立，內容主打卓越品味生活，近年陸續於香港、馬來西亞、印尼、泰國、台灣創刊，號稱爲台灣第一本隸屬於德國媒體集團的高端奢華雜誌。