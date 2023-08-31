彰銀2023年上半年合併淨收益197.16億元，年增23.52％，稅前淨利85.99億元、年增39.39％，稅後淨利70.1億元、年增達31.78％，均創同期新高，每股盈餘0.65元。同時，逾放比續降至0.17％、覆蓋率提升至723.72％，資產品質維持良好水準。

彰銀指出，上半年核心業務穩健成長，放款量年增5.63％，存款量年增6.08％。其中，投資淨收益59.34億元、年增達2.24倍，手續費淨收益25.46億元、年增9.97％，僅利息淨收益111.17億元、年減4.79％。

彰銀說明，由於兼顧靈活資產配置與彈性財務操作策略，使上半年投資收益倍數跳增，手續費淨收益則受惠財管業務年增達24.2％帶動成長。至於利息淨收益小幅下滑，主因將部分資金轉作換匯操作（SWAP）所致。

由於上半年外幣存款年增達13.27％，遠高於外幣放款年增4.28％，使彰銀淨利差（NIM）降至0.85％、存放利差降至1.2％，較首季0.89％、1.36％下滑。對此，彰銀表示將伺機布局外幣債券，並聚焦中小企業及海外放款，預計淨利差將可逐步提升。

彰銀前7月自結稅前淨利100.52億元、年增達34.04％，稅後淨利81.29億元、年增達30.99％，每股盈餘0.75元。展望後市，彰銀預期下半年股市將高檔震盪、且波動加劇，因此漲多持股將逢高調節換股，但會適度加碼美債，並拉長存續期間，以維持明年固定收益。

彰銀表示，下半年將持續聚焦擴增中小企業客群、調整放款結構，朝利差較高的中小企業授信及海外聯貸等，並因應氣候變遷陸續推出各項綠色金融商品，同時在風險管控及資本運用效益考量下逐步調整業務方向與資產配置，確保全年獲利持續成長，有望改寫新高。

至於對陸曝險概況，彰銀表示，中國大陸子行現有客戶多為台商，目前無碧桂園、恆大、中植系等曝險，且去年即提早定調審慎因應，嚴守授信風險、積極推展存款，加上債券操作良好，今年子行稅前盈餘仍維持成長。目前整體對陸曝險約占淨值17.1％，低於國銀平均。