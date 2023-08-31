嘉里大榮（2608）30日法說會，財務暨行政總處總經理阮慧雯表示，國內物流市場疫後復甦不如預期，且從2B轉向2C市場，公司持續調整商模、管控費用因應；從中元節至明年春節邁入傳統旺季，預期下半年營運優於上半年，今年營收仍要拚成長，並達成獲利目標。

同時，嘉里大榮看好高科技物流、醫藥物流、冷鏈服務、零擔／快遞等四大商機猛攻，新設三大廠區陸續啟用要贏在最後一哩路，包括汐止物流中心11月起陸續啟用，攻醫藥倉儲與配送、常溫配送；重新營業所明年1月全面啟用，強化大台北都會區常溫配送；前鎮營業所整合集團五大單位放眼大高雄廠商，創造最大營運綜效，明年4月啟用。

嘉里大榮上半年營收58.22億元、年減8.79％，稅後淨利歸屬母公司業主11.02億元、年增78.78％，每股純益2.36元，其中第二季獲利8.42億元、年增1.56倍，每股純益1.8元，創單季新高，包含處分台南閒置資產收益挹注。

阮慧雯表示，嘉里大榮上半年營收年減，主因貨運運輸收入下降12.04％，除了連假多、工作日減少，也受到B2B市場復甦不如預期，疫情改變消費型態轉向2C市場成長。目前B2C營收佔比約10％～15％，但B2B毛利較B2C好。經調整業務結構，整合場站、提昇營運效率，並拓展多元服務，帶動物流及其他收入年增11.74％，以平衡貨運運輸下滑的影響。

就上半年營收組成來看，零擔／快遞服務占60％最高，其次為冷鏈服務占18％；冷鏈營收年增120％、高科技物流年增10％、醫藥物流年增6％。其中，高科技物流鎖定高科技業回台擴廠，中南部又是重鎮，明年4月將全面啟用的前鎮營業所，廣納嘉里大榮、嘉里醫藥、嘉里快遞、大榮貨運、嘉里冷鏈等5個營業單位，將全面搶攻商機。

物流業需要大量人力，嘉里大榮除自有員工、也外包人員，去年貨量下滑，縮減外包人員，因基本工資調整，目前人事成本佔營收高達43％～45％，將整合物流、多元服務貨載因應。