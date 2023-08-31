高雄一名51歲楊姓男子，29日晚間在橋頭區五林路段，酒駕撞死48歲蘇姓男騎士後肇逃。員警獲報後沿線追查，在附近一間超商發現楊男正在結帳，臉上插著玻璃殘跡並有酒味，當場依現行犯將其逮捕，訊後依肇事逃逸、公共危險、過失致死等罪嫌移送橋頭地檢署。據了解，楊男已是酒駕累犯，檢方複訊後向法院聲押，但法官諭令10萬元交保。

據了解，橋頭員警29日晚間10時55分許，巡邏經過橋頭區白樹路與甲樹路口時，發現蘇姓男騎士因車禍受傷倒地，但卻不見肇事車輛，經送醫後搶救，蘇男仍宣告不治。

警方研判犯嫌尚未走遠，沿線搜查，於1個小時內在300公尺外的五林路段上找到肇事自小客車，並在附近的超商發現一男子正在結帳。

員警發現該名男子臉上有玻璃殘跡並聞到酒味，判斷其為肇事逃逸嫌犯，經一番盤查後，楊姓男子才坦承肇事，警方後續將其帶回派出所訊問。

楊男經酒測，酒測值達0.6毫克，警方訊後依肇事逃逸、公共危險、過失致死等罪嫌，將其移送橋頭地檢署，並建請檢察官聲押。

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