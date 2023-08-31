女生挑婚紗大多找男友或好姊妹陪同，不過一名女網友抱怨，老公有位女同事竟找老公陪她去挑婚紗，原PO得知後不准他去，還慶幸老公是處女座、理工直男，「什麼事都會跟我說」。網友看了直呼不單純「一定有鬼」。

一名女網友在「匿名公社」發文指出，老公日前回家告知她，隔天跑完業務會順便陪女同事去挑婚紗，她聽了當場傻眼，不解女同事為何不找男友陪就好？老公解釋，對方覺得男友審美觀很差，另外也想給男友驚喜，才會找他陪同。

原PO表明不願讓老公去，沒想到被嫌「小心眼」，她質疑女同事別有居心，「不找自己男友，偏偏要找別人老公，根本有鬼。」

原PO慶幸老公是處女座、理工直男，什麼事都不會想太多，也都會跟她報備，「否則我看他呆呆傻傻的，遲早有天被揍都不知道原因。」

網友看了都直呼有鬼，「挑婚紗本來就是新郎的權利，妳老公就算直，不應該連這個都不懂吧」、「不要自我催眠好嗎？一定有問題」、「婚紗是小倆口的事，關妳老公什麼事，找他去就是有鬼」、「會不會試穿時進去幫忙拉拉鍊？」

還有網友提醒原PO，「男人才懂男人，妳真以為妳老公是直男？我真的笑了」、「我還沒看過這麼傻的女人，我說的是妳！」