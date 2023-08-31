《商業周刊》日前整理出檯面上4位主要總統候選人政見，並進行反思，但在國民黨參選人侯友宜的部分卻是一片空白，僅有「......」，引起藍營強烈不滿。對此，國民黨智庫執行長、前立委柯志恩指出，侯友宜其實有提出相當多政見，她的一位綠營就贊成侯所提的「80歲以上廢除巴士量表」。

針對外界批評，《商業周刊》昨（30）日回應，29日傍晚的貼文，初心只是希望台灣在拚經濟的時候，也要顧永續，為此商周花了9個月的時間進行調查，想弄清楚為何台灣會出現晶圓山及手機河。《商業周刊》也強調，各界的意見他們都收到了，對於不足之處會虛心聆聽。

柯志恩昨在政論節目《少康戰情室》表示，侯友宜其實是有提出相當多政見，如重啟核四、4年內讓觀光客破1800萬人次，以及80歲以上長者不須經巴氏量表評估，即可聘僱外籍看護。柯志恩更透露，侯友宜的政見有引起不少討論，她的一位綠營朋友更贊成廢除巴氏量表，因為對方的媽媽「演戲演到覺得很荒謬」。

柯志恩也坦言，外界並沒有仔細看這些政見，反而是對人與人之間的矛盾比較有興趣，一方面要求侯友宜提政見，但另一方面，討論人的話題又佔據各大版面，「你會覺得現在選舉看起來很亂」。