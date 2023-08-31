受到去年下半年2023年春夏訂貨會受中國疫情干擾消費環境，影響旗下代理商下單力道、整體訂單出貨表現，淘帝-KY今年上半年合併營收9.8億元，年減21%，由於淘帝-KY仍持續與旗下代理商研議童裝提貨價格等策略，加上嚴格管控相關人事及庫存、擬定精準行銷等策略，上半年毛利率16.61%，年增3.52個百分點，集團持續深化TOPBI品牌線上銷售、線下通路整合布局效益，加上調整行銷推廣計畫等策略，稅後淨損3880萬元，每股淨損為0.36元。

淘帝-KY表示，受惠集團持續積極擴大TOPBI品牌線上銷售表現，除不斷鼓勵線下代理商增加第三方線上平台、社群媒體直播推廣等多元業務銷售策略，更導入直播電商團隊、自有網紅主播與優質MCN(多頻道互聯網路平臺)機構等新線上直播帶貨銷售合作機會，推升上半年線上銷售比重提高至71%水準。

展望第3季，淘帝-KY表示，持續留意整體經濟表現對於中國童裝消費環境影響，同時積極強化線上電商銷售轉型、與旗下代理商研議童裝提貨價格、擴增TOPBI品牌線上代理商家數、嚴格管控庫存及採購標準等策略，並戮力精實每年行銷預算規劃，擴大旗下品牌良好市場知名度，有助於提升集團獲利能力，進一步推動品牌定位、品牌形象、營銷策略、管理創新等面向升級，希望有助於中長期營運發展。