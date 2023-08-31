為配合政府新南向政策，持續推動東南亞企業來臺上櫃，櫃買中心自2022年底疫情趨緩以來，隨著各國邊境管制鬆綁，今(2023年)年已陸續前往與臺灣經貿關係往來密切的馬來西亞、泰國及越南等地，並宣傳櫃買市場優勢及特色以積極爭取外國企業來臺上櫃，櫃買中心表示，近年來，由於美中貿易戰及中國大陸施行嚴格防疫政策的影響，具人口紅利、土地成本與貿易協定優勢的東協國家成為企業投資發展的重點地區，而馬來西亞擁有優良基礎設施、熟練勞動力、人民語言能力及經商成本具競爭力等優勢，在疫情後更成為許多外資競相投資的熱門國家，更是臺灣在東南亞地區的重要貿易夥伴。

為持續吸引東南亞企業連結臺灣資本市場，櫃買中心此次造訪多家馬來西亞當地之華商企業，產業涵蓋漁業養殖、倉儲物流、食品製造及綜合式休閒娛樂業等，並藉由舉辦說明會，讓更多東南亞企業認識櫃買市場之特色及優勢，瞭解來臺上櫃掛牌對企業之助益。

櫃買中心董事長陳永誠表示，國際經貿局勢近來受美中貿易戰及地緣政治變革衝擊，東南亞地區相關產業鏈有極大優勢提升競爭力，而企業為轉型最有效的方法之一，即是透過臺灣資本市場借力使力，籌措充裕資金升級或拓展業務，並投入更多研發資源及招募優秀人才，達成強化公司經營體質的目標。

櫃買市場相較於亞洲其他鄰近證券市場，具有合理的本益比、合理的成交值周轉率及再募資(SPO)市場接受度高等特色，而外國企業亦可在櫃買中心發行國際債券，因此企業成為櫃買市場掛牌公司後，於籌資或資金運用上，可以有更多元的規劃與選擇。此外，企業也可以透過準備IPO，讓公司制度化運作，吸引優秀人才，更可妥善規劃培養二代接班傳承，永續經營。