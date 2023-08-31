大多數房東體貼房客，都會附上基本的家電，台南一名女房東表示，在安平區有一間3房的電梯公寓正在出租，沒有附電視、冰箱和洗衣機，但有3台全新一級變頻冷暖氣，問網友這樣會不好出租嗎？貼文掀起網友熱烈討論，有人直言，都附冷氣給租客使用，卻又不附其他基本家電，「妳這樣不上不下，真尷尬！」

原PO近日於臉書社團《房東互助會》指出，有間3房電梯公寓目前招租中，怕日後有修繕問題或是租客用不習慣，所以沒有附電視、冰箱和洗衣機，但有提供3台全新一級變頻冷暖氣，月租金是1萬7750元，友人得知後搖頭，建議她要有基本的家電，因租客通常不太可能有自己的家電，這樣也比較快可以租出去。

貼文掀起兩派人討論，一派人認為家庭式房型，可不必附家電，「住家式的一律建議空屋出租，就算要附家電也要在合約附上不負維修責任，真的堅持要附家電也附維修責任的話，要把租金往上調」、「不是自己的東西大部分人不會愛惜使用，壞了房東還要負責維修，很煩」、「空屋招租比較久，不過自備家具的租客比較穩定」。

另一派人則說，不附家電會影響行情，「冰箱跟洗衣機不需要一直修繕，基本上可用10年」、「出外人帶著洗衣機跑也不方便，有提供個人用洗衣機，比較好租」、「附會比空房好租很多」。但也有人說已提供冷氣，理應電視、冰箱和洗衣機一起附給租客，「妳這樣不上不下，真尷尬！」