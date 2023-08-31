日本網站「みんなのランキング」時常針對娛樂話題進行調查，日前進行了日本人心目中「最美華人女演員」的評選，總計約2000人參與對42位華人女星投票，大陸女星楊冪從中脫穎而出奪冠，其中台灣第一名模林志玲獲得第5名，被網友大讚「溫柔的笑臉是世界第一」；此外，台灣女星徐若瑄、林依晨也位居第11、12名。

日本網站「みんなのランキング」票選「最美華人女演員」第十名到第六名分別為大陸女星章子怡、吳謹言、唐嫣、劉詩詩以及孫儷，第五名則由台灣第一名模林志玲奪下，對此，日本網友都給予她相當高的評價「溫柔的笑臉是世界第一」，直呼她與AKIRA是天生一對，更有人大讚她「演技很好」、「給人善良的姐姐的感覺」。

接著，第四名是模特兒出身的Angelababy（楊穎），擁有如洋娃娃般的美貌與纖細身材的她，時尚的穿衣風格時常被粉絲們模仿，更是許多時尚精品的寵兒，雖在同網站中跌出「最美陸劇女星」票選前十，如今獲選最美華人女星第四也算扳回一城。

第3名的范冰冰，皮膚白皙且擁有傲人身材的她，每當現身各大頒獎禮時總能成為鎂光燈焦點，因此擁有「紅毯女王」封號，被網友讚「太漂亮了」、「在古裝劇方面沒人贏得了」；雖過往捲入逃漏稅風波，難有新作品推出，但她目前仍積極尋求機會復出。

被封為「新疆女神」的迪麗熱巴以異域風情美顏、前凸後翹好身材，以及古靈精怪的性格深受日本粉絲喜愛獲得第二名，出道多年來陸續在《克拉戀人》、《三生三世》、《長歌行》中展現精湛的演技，讓她成功躍升一線女星。

最後，「最美華人女演員」第一名則由大陸流量女王楊冪拿下，自童星出道後，就憑著甜美臉蛋與精湛的演技推出多部戲劇作品，加上絕佳時尚品味，讓她廣告、代言不間斷，而在這次票選中更被日本網友稱讚是「正統的大陸美女」、「聲音和臉蛋有反差萌」。