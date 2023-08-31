第11號颱風海葵目前位於台北東方1320公里海面上，向西北移動，氣象粉專「林老師氣象站」指出，海葵最快今天增強為中颱，若太平洋高壓持續偏強，路徑將更靠近台灣，有機會發布海上颱風警報，同時最新各國官方預報路徑也出爐。

圖為最新各國官方預報路徑，若太平洋高壓持續偏強，海葵颱風路徑將更靠近台灣。(翻攝自NCDR)

「林老師氣象站」在臉書指出，蘇拉剛走，海葵又來，目前蘇拉颱風持續向西遠離，評估今天有機會解除海上颱風警報。尾隨其後的海葵颱風，今天增強為中度颱風的機率高，並沿著太平洋高壓邊緣，向西北方向前進，周六（9／2）最靠近台灣，將間接影響到台灣迎風面的北部、東北部及東部地區。

「林老師氣象站」表示，周六若太平洋高壓持續偏強，海葵的路徑將更靠近台灣，也有機會發布海上颱風警報，並在台灣北部海面轉彎北上，「保持4年多來，沒有颱風中心直接登陸台灣的紀錄！請蘇拉落實交接給海葵！」

根據最新各國官方預報海葵颱風路徑幾乎一致，都是向西北前進，只是靠近台灣的程度及之後北轉角度有一點不同。氣象局也指出，海葵颱風預估會在輕颱上限或中颱下限，路徑偏西北西，若暴風圈夠靠近，不排除明天下半天發海警，預計周六最接近台灣，之後朝浙江海面前進機率較高，但仍需再觀察。