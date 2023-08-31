近年來不少新車都標榜配備自動輔助駕駛、巡航定速，也成為購車族選購時關注的功能。事實上，不少車主在長途駕駛疲勞時，太過依賴自動輔助駕駛，最後導致撞車傷亡的事故仍層出不窮。國道公路警察局事前就拍到，一名特斯拉駕駛在國道疑似自動輔助駕駛，整個人竟然直接雙手拿著小說閱讀，絲毫不顧行車安全，照片公布後，讓網友全怒了。

臉書粉專「國道公路警察局」分享一張照片，一名男性特斯拉駕駛，在國道上直接放開雙手，拿起一本書籍閱讀，完全不在顧及周遭車況，行徑十分危險。

經警方拍照存證後，認定為危險駕駛，將對車主開罰，扣車牌6個月。

國道高速公路警察局呼籲，目前越來越多新車配備先進駕駛輔助系統(ADAS)，現有系統可以輔助駕駛人處理駕駛環境的變化，以減輕駕駛人的負擔，但是駕駛人仍然需要注意行駛環境，隨時視情況控制車輛，並非交由車輛電腦「自動駕駛」。

即使開啟駕駛輔助系統，行駛中應隨時注意前方動態，雙手仍需緊握方向盤，如發生緊急狀況時，才能採取適當反應。若於駕駛途中感到疲累或注意力無法集中時，可前往鄰近服務區或就近交流道駛離國道，稍作休息後再繼續行駛，以維護他人及自身行車安全。

國道警察也表示，這類危險駕駛除了開罰外，也針對車輛扣牌6個月。