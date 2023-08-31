殺警案受刑人易寶宏，去年在台北監獄服刑申請赴外役監時，因北監2名承辦科員漏勾選毒品紀錄項目，導致易獲遴選赴外役監服刑，引發軒然大波，北監7月將2名承辦科員各記申誡1次，但因外界懷疑北監「放水」聲浪難止息，矯正署退回北監再議，並要求追究單位主管責任，立委向法務部函詢本案懲處結果，法務部日前已函覆立委。據了解，北監二度召開考績會後「加倍」懲處，2名承辦科員各被記2次申誡、科長則因督導不周，記申誡1次。

「星二代」易寶宏因涉及北市信義區夜店殺警案，被判刑9年定讞，於2019年6月入獄，去年3月獲准至台東戒治所附設的武陵外役監服刑，基層員警不滿，上網留言「學長白死了」，引發軒然大波，促成立院三讀通過《外役監條例》修正案，隨後易寶宏因休假違規被送回一般監獄服刑，並取消易在外役監服刑的188天縮刑，甚至易申請假釋亦遭駁回。

法務部長蔡清祥得知易寶宏外役監爭議後，指示法務部政風小組展開調查，政風小組7月11日、18日、19日3度赴北監調查，發現易寶宏雖符合報名外役監受刑人的法定門檻，但北監承辦人填寫審查基準表時，在毒品紀錄項目勾選錯誤。

法務部發現，出狀況的承辦人是2021年12月到任，2022年審查易寶宏申請外役監遴選，是他首次承辦這項業務；易寶宏有觀察勒戒紀錄，判決書雖有附註，但承辦人只看判決書正面，認為易是初犯，因曾觀察勒戒不會被法院視為累犯，所以產生誤會，在審查基準表有無毒品前科部分勾選「無」。而主管覆核時也未發現，這兩次的「離譜疏失」，以致易寶宏獲遴選至外役監服刑。

北監7月28日開考績會議懲處北監調查分類科科員、負責名籍的總務科科員2人各申誡1次，但矯正署認為，對相關人員違失情節及懲處結果未臻周延，要求一併檢討主管監督不周責任，因此退回北監再議，責成北監盡速再開考績會核議。

據了解，北監日前已二度召開考績會，對相關人員「加倍」懲處，其中2名承辦人各被記2次申誡，至於2人的直屬科長則因監督不周，記申誡處分。據指出，法務部已經將北監3人的懲處結果函覆立委說明。

至於承辦人是否涉及刑事責任部分，矯正署8月14日將2名承辦人疑涉公文書登載不實罪嫌部分，函請廉政署偵辦，廉政署由肅貪組分「廉立案」調查，將就有無涉及貪瀆一併查明。目前廉政署仍在調查中。