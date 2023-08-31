百萬YouTuber「許伯&簡芝」及「Cheap」，近日因不同原因遭民進黨側翼攻擊，前者甚至只是因為邀請台北市長蔣萬安拍片就遭惡意抹黑，引起討論，有網友質疑綠營是否覺得民進黨2024總統參選人賴清德穩贏了，才會接連與百萬YouTuber開戰。

鄉民「t21」昨（30）日在PTT政黑板表示，民進黨的側翼最近先是開戰關心交通議題的Cheap，接著又再戰關心動物議題的許伯與簡芝，難道是覺得賴清德穩贏，才什麼都不管，直接不演了嗎？「套句吳秉叡講的話，不爽可以不要投給民進黨。」

相關話題在PTT引爆討論，不少網友也說「不懂動物型網紅為什麼能惹上這種事」、「熟悉的味道來了，看來是上了，40%穩了」、「那群人就有輸過沒怕過啊」、「稱霸政壇，接下來就清洗網路啊」、「對方不是政治網紅，打這個真反感」。

還有不少人反串，酸「誰管你網不網紅，跟我們立場不一樣就要吊起來燒死啊」、「網路的聖戰已經開打了，殲滅非綠」。