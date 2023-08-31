2024總統大選，台灣民意基金會25日公布最新民調顯示，民進黨參選人賴清德支持度43％居冠，民眾黨參選人柯文哲26.6％，國民黨參選人侯友宜則跌至13.6％，該民調卻遭侯辦質疑用「引導式」的題目產生「預示效果」，造成嚴重偏差。國民黨立委陳以信也提到，從去年九合一大選至今，觀察到國民黨候選人民調跟選舉結果有極大落差，系統性偏差民調無法拿來參考。

陳以信昨（30）日在政論節目《少康戰情室》中提到，台灣民意基金會公布的民調跟他們的認知有落差，包括侯友宜民調怎會這麼低以及賴清德民調怎會這麼高，這份民調似乎要做球給賴清德。

陳以信提到，侯友宜在這份民調中支持度這麼低，當中有許多暗示性引導作用，包括穿的衣服、身高等暗示性的引導問題讓民眾回答，此舉不僅有利賴清德，也會讓支持侯友宜的民眾不敢表態，畢竟聽到暗示性問題都是指向吹捧賴清德，便不好意思說支持侯友宜。

「引導式做法將相對壓低其他人可能的支持度」，陳以信表示，從去年九合一選舉至今，觀察到民調對於國民黨支持者有「系統性偏差」，因此候選人民調跟選舉結果有相當大落差，而這樣的情形顯示的結果無法拿來參考。

針對侯辦質疑，台灣民意基金會游盈隆強調，民調是100％專業、客觀、科學的調查，絕不圖利、不利任何一方。