知名作家苦苓常在社群分析時事議題，以及分享日常大小事，不過他昨(30日)卻突然表示因為鬼迷心竅，導致做了相當丟臉的事，立刻引起無數網友共鳴，紛紛跳出來表示也遇過同樣經歷。

苦苓在臉書曬出網站廣告截圖，只見一名男模穿著合身西裝，模樣看起來相當帥氣，因此讓他動了購買的念頭，沒想到收到商品時，卻相當傻眼，他表示花了一千多元購買西裝，沒想到不僅質料非常差，款式也和廣告上落差甚大，讓他無奈表示：「根本是一件穿出去會丟臉的爛衣服」，也不忘藉自身經驗提醒網友：「自己亂買是活該，希望大家別上當」。

對此，不少網友感同身受焉表示：「我也曾在臉書買過一套泳裝，質料非常差，你不是孤單」、「我也有相同經驗，現在都一定要到實體店面比較ok」、「FB上面廣告都不能買，我媽也買了幾件根本跟實品不一樣的」、「我買過床罩組，質料和花色皆與廣告出入很大」、「有朋友曾經訂購的跟收到的是不一樣的」，也有人藉此經驗再三提醒：「一頁式廣告千萬不能當真，都是詐騙，辨別就是有簡體字，就是大陸寄來台灣的」。