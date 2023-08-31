鴻海創辦人郭台銘28日宣布投入2024總統大選，隨即又在29日晚間出席台北市計程車駕駛員職業工會普渡餐會，想要和民眾黨總統參選人柯文哲互動，不料柯跟他同框僅30秒就快閃離去。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉驚爆內幕，稱柯文哲現在是想爭取跟國民黨合作，郭台銘已不是選項了。

吳子嘉昨（31）日在節目《關鍵時刻》指出，他有內部訊息，「柯文哲現在要爭取的合作對象不是郭台銘，當然是國民黨。」對此，主持人劉傑驚呼，「如果把郭台銘丟出去，民眾黨跟國民黨才有的談！」

吳子嘉接著爆出內幕，聲稱「民眾黨的高層近期費了心思透過企業界的大老，想要來跟國民黨的高層兩個來談藍白合的事情，目前這個任務失敗，因為企業家不想介入這個事情。」不過吳也強調，柯文哲現在還有憂慮的事情，因為今天國民黨就算讓柯選總統，其也不敢接這個盤，因為國民黨後面包袱太多了。

除此之外，吳子嘉還透露，29日郭台銘有打電話給他，稱「今天晚上要參加計程車(餐會），我會碰到柯文哲，有沒有給我的建議？」吳子嘉回應企業界跟政治圈的人有很多不一樣，「我認為他不應跟柯文哲有任何接觸。」

但吳子嘉接著怒轟，後來他看到郭台銘跟柯文哲同框的畫面，卻發現郭完全不照他講的話做，跑去跟柯文哲握手，「還說一些奶茶亂七八糟的事情」。吳子嘉爆，柯已經跟國民黨接觸，郭台銘已經不是民眾黨的選項了，郭台銘的幕僚真的有問題。」