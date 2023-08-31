越南籍男子不甘與女友分手，多次傳訊息恐嚇，造法院宣判刑期滿後驅逐出境。（邱立雅攝）

一對越南籍男女曾為男女朋友，但男子不甘分手希望復合，竟在玻璃工廠徒手毆打女子，打到左眼結膜下出血，還多次傳訊息給女子恐嚇：「幹你娘、你不死我就死。」並表示不會放過女子，會讓她跟狗一樣，甚至傳送水果刀照片及持水果刀自拍照，讓女子心生畏懼決定報警提告。新竹地院審理後以傷害罪、恐嚇危害安全罪等罪嫌判處6個月徒刑，刑期期滿後驅除出境。

男子與女友分手後，心懷怨恨，希望能夠再復合，但竟使用暴力方法，今年1月底於某玻璃工廠，徒手毆打前女友，導致女子左眼鈍挫傷、結膜下出血。

不僅如此，男子還三不五時傳恐嚇訊息騷擾：「快回答，同意我復合」、「幹你娘，妳去死」、「我會讓你像一隻狗一樣」、「我會讓你很辛苦直到我逃跑」、「我不會放過你，你記得」、「不是我的，也不要給別人，你不死我就死」等與性有關之加害前女友生命言詞。

女子在收到男子傳來水果刀照片，以及男子持水果刀的自拍照之後，讓她心生畏懼，影響日常生活及社會活動。最後女子持診斷證明書、受傷照片、持刀恐嚇照片2張向警方報案。

男子被逮後，坦承有掌摑前女友、傳文字訊息以及傳含有水果刀圖片，但否認有恐嚇犯行，還辯稱：「我只是生氣才傳那些訊息。」

新竹地院法官審理後，認為男子犯後態度不佳，對女子恐嚇騷擾的犯行情節不輕，不宜繼續居留在台灣，刑期執行完畢後驅除出境。