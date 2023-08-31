陳建斌（左）與孫儷演出的《後宮甄嬛傳》至今仍具人氣，堪稱是經典清宮劇之一。（摘自微博）

孫儷（中）在《後宮甄嬛傳》中的演技了得。（資料照片）

張曉龍在陸綜《舞千秋》中的古裝扮相帥氣。（張曉龍工作室提供）

張曉龍外型凍齡，他認為保持樂觀善良心態很重要。（張曉龍工作室提供）

張曉龍除了演員、導演、禮儀指導身分，目前還是中國藝術研究院的教授，個性有涵養又謙虛。（張曉龍工作室提供）

12年前的清宮劇《後宮甄嬛傳》在兩岸播出後紅紅火火，至今仍是無數觀眾喜愛的經典劇作之一。戲裡受追捧的演員眾多，其中張曉龍飾演溫文爾雅的「溫太醫」角色更是深植人心。

張曉龍除了中國藝術研究院教授、演員身分，亦是《滿城盡帶黃金甲》、《赤壁》、《孔子》、《三國》、《花木蘭》、《延禧攻略》、《如懿傳》等許多影視作品的禮儀指導，資歷豐富、才學出眾。

當年他曾來台會劇迷，刮起一陣「溫太醫」旋風，此次接受連線專訪時提到這個經典角色，他特別感恩：「我很幸運演了溫太醫，戲不多，但編劇寫得好、觀眾也喜歡它，人這一輩子有這樣的代表性角色真的很幸福。」

張曉龍經常和演員朋友們聊天，很多人會對他說，雖然紅得不得了，其實很想有自己的代表作和角色，對張曉龍而言，他說：「我的人生沒有太多計劃，所以來的都是驚喜，這可能是一個到我7、80歲大家還能認識的角色，他們不記得張曉龍也沒關係，可是當他們老的時候，仍然記得那個時候都說『嫁人要嫁溫太醫』，挺好的。」

張曉龍已有屬於自己的家庭、有自己的孩子，他很愛家人，同時也希望保護他們不被打擾。提到教養，他自有一套原則和想法，「我一直覺得小時候爸爸爸媽媽打我，我也沒恨過他們，經常有父母說對孩子要講道理，孩子就能聽明白，但那可能是一般的孩子，對於有藝術細胞的孩子，叛逆性可能不一樣，誰都是第一次當父母，我們也在學習，而且家家有本難念的經，但家家也有自己的幸福所在。」

他坦言，一開始不希望孩子走影視或舞蹈這條路，但發現孩子很有天賦，常常沒有教導他們，但他們看一下影片就可以動起來，「我特別希望孩子將來可以學金融這類的專業知識，但我發現他們似乎不受束縛，所以不要因為自己沒實踐的理想便強加給孩子，所以每個人基因不同，現在孩子想學舞蹈，我也會支持他們，人的一輩子挺不容易的，做自己喜歡做的事，又能養活自己、養活愛的人，我覺得挺幸福的。」

他也分享不讓孩子曝光有其原因，就像他向來謙虛待人一樣，「我只是自私的覺得，未來有一天他們說不定會走這行，那時候三觀確定了，他們再自己去面對鎂光燈和鏡頭，我不希望他們還小的時候，就覺得他們是張曉龍的孩子，讓別人高看一眼或是讓別人對他們好一些，我提醒自己，不能讓他們從小就驕傲；但我看到有朋友帶孩子上節目，因此給了孩子更好的教育，我覺得也挺好，孩子看到的更多、也很懂事，每個人有每個人的方式，那些都是對的，只要三觀正確就好。」

作為教授、演員、禮儀指導、導演、丈夫、父親、兒子角色，生活中哪個「角色」詮釋得最好？他說，「做得最好的可能是『認可自己』，我成為不了時間管理大師，因為想做得事情太多，所以有時候把自己累得要命，做完就後悔為什麼不選擇一個事情做，但認可自己的優柔寡斷也是可以的吧，我覺得用美好看世界，不苛刻要求自己，這也算是說服自己的一個方式。」

作為兒子，張曉龍的父母、兄弟姊妹對他是肯定的，但他自覺陪伴得太少，作為父親也一樣，因為熱愛的事業多，所以就得分身乏術，雖然已選擇性的接工作，但陪孩子的時間仍太少；工作上，他也盡量選擇必要性的，這幾年，他為電視台或文藝團體做漢服文化的演出設計和策劃，把傳統文化透過時尚表達，是他當下最愛做的事，他也將舞蹈影視化，讓更多年輕人喜歡，感嘆說：「要做的事太多，以致於每個角色都做得不夠好。」

儘管年紀快奔五字頭，不過有張娃娃臉和招牌酒窩的張曉龍，視覺上可說是「逆生長」。桃李滿天下的他，很多學生管他叫「龍哥」，有孩子之後，現在也有年輕學生管他叫「叔」，問及保養秘訣？他笑說，「我喜歡跟學生打成一片，跟年輕人在一起是最好的保養秘訣吧。」

他認為心態最重要，很多人可能覺得這說法很官方，但他覺得心情好、用微笑看世界，人自然不容易老，「我的生活一直是挺幸福的，也感恩因為喜歡溫太醫而喜歡我的朋友，希望我的人生觀帶給大家許多正能量，哪怕只是一點點浸潤或影響」。

另一方面，他也覺得凍齡外表可能和遺傳有關，他媽媽70歲時，看起來還很年輕，幾乎不太有皺紋，「因為媽媽心態好，每天扭扭跳跳」；飲食上，他吃得很隨性，也熱愛美食，當年造訪台灣時最愛去小餐廳，覺得更有味道。

戲外的張曉龍，斯文儒雅、思想深刻，不僅實現自己當初的藝術夢，不同身份之間的轉換，他也把人生活得精采紛呈，「我的人生一直是挺努力的，但也一直是挺糊塗的，該努力的時候，我每一步都走得堅實，該糊塗的時候我會放過自己不那麼較真，生活肯定很多不容易的地方，如果苦著一張臉，不如笑著面對它，就像《甄嬛傳》裡面那句『萬福金安』，希望大家有了福氣、健康，就有了一切。」