基隆市一名江姓女房客長達8月遲遲未能繳交房租，期間也多次無視2名房東要她盡快繳納房租的要求，莊姓、沈姓房東忍無可忍，無奈只能要求江女2022年11月前搬出租屋。未料，江女反而辯稱房東提供故障的家電用品，導致電費昂貴；江女也稱自己作為獨居老人、渾身病痛，常因在房屋抓蟑螂而暈倒，但此種種一切，房東卻均置不理。基隆地院經審理，最終判處江女理應搬出該租屋處，並同時須給付先前所積欠房東的2萬4千元租金。

根據判決書，莊姓、沈姓兩名房東於2019年7月25日始與江女簽訂租賃契約，每月應付租金為6500元。不知為何，江女卻自2022年4月始經常出現租金遲繳，或是未足額繳納的情形；房東也為此於同年8月、10月間分別用Line催她盡快繳納租金，但江女始終並未依約履行。

同年11月19日，房東要求江女於月底前搬出租屋處，但江女仍不當一回事繼續安居；兩名房東也為此憤而提告。

基隆地院審理時，江女向法官辯稱，房東欺瞞住處9.6坪，實際上卻僅8.8坪，與繳納租金數額不相當。另，江女也指出，房東提供故障的家電用品，導致電費昂貴，且認為自己作為獨居老人、渾身病痛，常因在房屋抓蟑螂而暈倒，但房東見此情狀卻均置之不理。

基隆地院經審理，審酌江女所提控訴，皆未提出任何證據舉證以實其說，說辭難以採信。法官考量，江女所積欠的租金數額已有2月之久，且莊姓、沈姓兩名房東也為此於2022年11月19日向她提出終止合約的要求，認為此代表雙方租約已於同年12月1日合法終止。

基隆地院最終審理，最終判處江女理應搬出該租屋，並須給付先前所積欠之2萬4千元租金，此中包含租約終止及返還房屋之間的租金。可上訴。