小編今（31）日精選5件不可不知的國內外財經大事。近期某張外商壽險公司的美元分紅終身壽險，以「設計有誤、緊急停售」為號召，先是社群、網紅推薦「必買神單」，且通路提供的試算表在第12年解約的IRR（內部投資報酬率）逾5％，在保經代通路引發停售潮。金管會已盯上這樣的行銷方式，擬在商品面、銷售面上做出規範。

【1】神單爭議 金管會二路控管分紅保單

分紅保單以「神單」訴求停售效應，引起金管會關注。保險局局長施瓊華30日受訪時表示，第一將了解現行分紅保單的分紅揭露方式，如果有不妥或可能誤導保戶，將要求保險公司調整分紅揭露內容；其次是檢視銷售通路是否有不當行銷，如不得保證分紅。

【2】吃蘋果Type-C 連接器廠上緊發條

蘋果新一代iPhone 15 即將上市，供應鏈也跟著上緊發條，迎接今年iPhone 15將接口由Lightning 轉換為Type-C的最大技術變革，不單連接器大廠正崴、宣德可望大啖蘋果商機，連出貨微型沖壓件的優群也嗅到出貨高峰到來的味道。

【3】華碩AI伺服器 火速搶商機

華碩領先市場於30日宣布推出搭載輝達（NVIDIA）L40S GPU的AI伺服器，即日起開放下單。L40S GPU是輝達為解決H100、A100缺貨窘境，而於八月中緊急推出的GPU，華碩以短短二周不到時間，便推出相關配搭AI伺服器產品，顯示看好整體AI應用將有大爆發實力，積極搶占先機。

【4】通膨達標有望 日銀曝終結負利率政策訊號

日本銀行（央行）政策委員會審議委員田村直樹（Naoki Tamura）30日表示，目前「明顯可見」日本通膨率持續穩定地實現2％的目標，暗示日銀明年初可能改變貨幣立場，終結超寬鬆政策。

【5】電車滿街跑 2025恐鬧鋰荒

電動車日益普及帶動鋰金屬需求升高，恐導致全球面臨鋰短缺問題。包括惠譽解決方案（Fitch Solutions）研究部門BMI在內的多家機構預測，全球2025年將開始缺鋰，主因是中國大陸對於鋰的需求超過其供應。