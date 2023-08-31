有「台劇女神」封號的陳子玄2019年閃電宣布與大她15歲的男星陳建隆（現改名為：陳麒凱）離婚，結束4年婚姻，今年4月陳建隆搶先一步高調認愛女星李緻（本名：朱紫緹），未料才過了4個月，陳建隆昨(30日)突然在臉書發文，寫下：「祝彼此各自安好！」疑似宣布分手，但他後來解釋：「我們沒事啦」，讓外界霧裡看花。

陳建隆今年4月發文認愛，對象是《戲說台灣》班底、外型甜美、小他12歲女星李緻，兩人在臉書同步曬出約會照片，他分享女友視角並用注音符號說：「那就一起幸福吧」，李緻更直說：「真的很幸福」，引來演藝圈好友吳鈴山虧李緻：「原來妳的對象是我的好朋友」，李緻開心說：「他好棒」，璟宣笑說：「這麼高調，要幸福啦」，李緻說：「好」，吳鈴山表示：「好像要昭告全世界，就這麼愛」。

陳建隆疑似暗示和李緻分手。（圖／翻攝自陳麒凱臉書）

未料認愛才4個多月，陳建隆昨意有所指說希望彼此安好，後來又回應網友：「今天中元節普渡眾生，我們沒事啦！」，讓外界摸不著頭緒，粉絲更疑惑說：「女友還前妻」、「字不要太精簡，會出事....」、「李緻？速食愛情」、「和平分手還能做朋友，加油」、「剛過完七夕欸」。

陳建隆、李緻先前發文認愛。（圖／翻攝自陳麒凱、李緻臉書）

另一方面，3年沒拍戲的陳子玄，最近轉行創立手做品牌，擺攤賣飾品，她受訪表示收入部份如果狀況好的話，一天有十萬，平均則有7萬，目前沒特別想回去拍戲，「該拍的時候就會拍」，她更發行個人首本寫真書《心懸子玄》，挑戰全裸洗泡泡澡，至於桃花方面，她也承認有新對象，對方大她8歲是圈外人，兩人認識快十年，目前沒有排斥再婚。