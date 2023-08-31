大陸對台戰備警巡目前已採長期例行方式，近期因副總統賴清德出訪及軍售議題，又讓解放軍侵擾力道增強。昨（30日）適逢中元節，國防部罕見以「中元節鬼門開，惡鄰退散」為題，在臉書粉專發布梗圖，公布幻象戰機「嚴密監控」共機運8反潛機同框照，展現國軍「反認知作戰」力道逐漸加強。

針對大陸運用假訊息及輿論戰進行認知作戰，國防部已經採取「反守為攻」方式，整合青年日報、軍聞社、漢聲廣播電台等專業單位，先期進行反制，並逐漸強化力道。

國防部臉書粉專「國防部發言人」昨（30日）罕見地用嘲諷「中元節鬼門開，『惡鄰』退散」的方式為題，秀出我軍幻象戰機日前監控共軍運八反潛機同框照片，清楚讓國人了解，我方戰機隨時在共機擾台時緊咬在後，適時安定民心，同時也打破對岸屢屢利用空拍圖或影片，混淆已接近台灣島的假象。

國防部發言人強調，維持臺海和平穩定現狀，攸關印太區域安全與繁榮福祉，是包括北京當局在內，區域各方的共同責任。共軍在區域間持續的軍事騷擾，可能導致緊張情勢急劇升高、惡化區域安全。北京當局應負起責任，即刻停止這類破壞區域安定的單邊行為。