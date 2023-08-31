緯創資通新竹湖口二廠，位於廠房外的廢棄包材回收區，昨天下午不明原因一度發生火警意外，消防人員快速抵達現場後，火勢迅速撲滅。

此意外沒有造成公司任何財務損失，生產及營運一切正常，並無受到任何影響。人員方面，僅有一位保全人員曾短暫昏厥後隨即於現場甦醒，公司為確保保全人員健康及安全，送醫檢查後一切安好無恙，其他並無任何人員受到傷害或影響。