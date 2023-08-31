李歡喜（左）與李東烈開心品嚐珍珠奶茶。（粘耿豪攝）

李東烈（右）熱到數度下場擦汗，隨後直接拿起小電風扇吹。（粘耿豪攝）

韓國男團「UP10TION」出身的李歡喜與李東烈，今年參加選秀節目《BOYS PLANET》後人氣直升，近日一同進行首次亞洲巡迴，將於9月2、3日在一連2天舉行2場粉絲演唱會，昨（30日）不畏強烈颱風蘇拉來襲，提前抵台，晚間的記者會上，被問到是否害怕因為颱風來不了，東烈說「確實有擔心飛機會不會延遲，抵達後發現很晴朗，所以很開心」。

出道8年首度造訪寶島，2人皆表示，很感謝也很抱歉等待已久的粉絲，並承諾之後會常來台。記者會上，他們一口氣品嚐了小籠包、炒飯、蒸餃、牛肉麵、豆沙包和珍珠奶茶等台灣小吃，並稱迫不及待想要趕快去逛夜市、看夜景，並稱今將在台小旅行，也會拍攝成Vlog與粉絲分享。他們也不忘在現場小秀「我愛你」、「漂亮」、「辛苦了」等中文，歡喜笑曝，學了不少，但也忘記了很多，「因為中文有聲調好困難」。

由於昨晚台北的氣溫還高達30度，讓東烈熱到數度下場把汗擦乾後才又再次出場，對此，他表示「雖然韓國也很熱，但台灣真的太熱了」，歡喜則說比起流汗更怕曬黑，上次去泰國曬太黑，連粉絲都嚇到以為他是故意的，最近也有特別美白，更不忘抱怨因為東烈太白，就顯得自己更黑，不過他也承認東烈很認真防曬，「有次去游泳，他直接用掉1整罐防曬乳，我真的沒有誇大」，東烈則說自己也會曬黑，只是很快就白回來。

而先前在UP10TION一起活動過的哥哥金宇碩、李鎮赫今年也都有來台開唱，歡喜表示「沒有特別跟哥哥們聊要來台灣的事，但他們知道我們要來，鎮赫哥幾天前還有傳訊息祝我一路順風」，也透露，團員們私下雖然不會講太多，但都一直有在關心彼此的動態。至於2人近日一起跑巡演，東烈笑說「因為太常在一起，現在反而更享受個人的時間」，歡喜則表示「我們認識10年了，之前連小事都會吵架，現在不太吵了」。

「2023 LEE HWAN HEE x LEE DONG YEOL SPECIAL EVENT IN TAIPEI」將於9月2日、9月3日在台北Westar舉行。李歡喜、李東烈昨也特別從韓國帶來了許多的私人小物要捐贈義賣，詳情請上「紅心字會」臉書粉絲團查詢。