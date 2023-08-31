大陸綜藝節目《乘風破浪》叫好叫座，至今已播出四季都大受歡迎，更令不少女明星再度翻紅，令她們演藝事業更上一層樓。如今第四季已經完結，大家十分期待第五季的播出，而最新名單也隨之流出，竟然出現韓國的IU（李知恩），令許多網友震驚不已直喊不信。

從網上流傳的第五季最終名單可見，首發陣容一共邀請了36位女明星參加。來自大陸的一共有19位，分別是楊采鈺、楊蓉、李小璐、韓雪等，而台灣方面有5位女明星，分別是謝金燕、郭靜、安以軒、卓依婷及梁又琳，香港方面同樣有5位女明星，她們分別是莫文蔚、文詠珊、洪欣、朱茵及葉蘊儀。而海外方面則邀請7位女明星，其中有來自韓國的IU（李知恩）、日本的花澤香菜等，陣容可謂相當強勁。

而不少網友看見IU在名單內震驚不已，有「國民妹妹」之稱的南韓歌手IU（李知恩），15歲出道以來清新甜美的形象圈粉無數，憑藉高亢清亮的嗓音和源源不絕的創作才華縱橫歌壇，又被外界冠上「音源女王」的封號，至今活躍於南韓演藝圈，是許多人心目中的女神代表，網友也紛紛直呼：「不相信」、「要騙我可以，只能騙一次」

事實上，《乘風破浪》第四季爆出歐美搖滾天后薇兒要參加，不過沒多久艾薇兒上節目時被問及是否出演《浪姐4》，當時她回應沒聽過此事，更不知道有這個節目；艾薇兒否認出演的消息曝光後，讓不少粉絲空歡喜一場。