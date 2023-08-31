驚奇登頂美聯西區龍頭的水手，31日以5比4險勝運動家創造了紀錄，這是他們8月分的第21場勝利，是隊史單月最多的勝場數。

賽前本季水手8月的戰績為20勝6負，僅次於西霸天道奇的22勝4負，在兩次8連勝加持之下，水手成功佔上美聯西區首位。由於明天美國時間的31日（台灣時間9月1日）是休息日，水手只能將打破隊史的期望寄託在本場比賽，考慮對手是大聯盟最弱的運動家，拿下單月第21勝也並非難事。

但運動家似乎有備而來，2局上巴特勒（Lawrence Butler）敲出2分全壘打，諾達（Ryan Noda）右外野二壘安打帶回1分，運動家在比賽前段取得3比0優勢，儘管水手赫南德茲（Teoscar Hernandez）轟3分炮給予回應，運動家仍在7局上以美聯盜壘王路易茲（Esteury Ruiz）1分打點二壘安打再度超前。

水手能站上分區龍頭並非僥倖，7局下半一連串猛攻獲得無人出局滿壘機會，克勞佛（J.P. Crawford）左外野平飛安打送回2分，再以堅實牛棚守住勝場，不再給運動家任何機會。水手過去多次拿下單月第20勝後就此佇足，包含以116勝破例行賽最多勝紀錄的2001年，水手該季4、5、8月各獲20勝。本季水手戰績76勝57負，還剩下29場例行賽，欲完成相隔22年的單季百勝還得加把勁。