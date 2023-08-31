數據顯示，台灣7月智慧型手機市場共銷售了37.3萬支，較6月的34.5萬成長了2.8萬支、成長率約7.5%。

就7月各品牌智慧型手機銷售排名來看，前五名依序為蘋果、三星、OPPO、Redmi、vivo；其中，蘋果、三星兩者占比超過六成。

數據顯示，蘋果在7月市占率為30.3%，賣最好的三款分別為iPhone 14(128GB)、iPhone 14 Pro Max(256GB)、iPhone 14 Pro( 256GB)；三星則以29.8%緊追在後，賣最好的三款為Galaxy A54 256GB、Galaxy A14 64GB、Galaxy S23 256GB；由於iPhone 15系列新機即將於9月登場，導致有消費者持觀望態度，影響到蘋果市占表現，但由於價格優勢，整體銷售還是有不錯的成績。

至於排名第三名的OPPO、市占率11.6%，主要動能來自於Reno10系列表現不錯，A78、A57亦有不錯的銷售表現；至於Redmi雖然排名第四，但其7.3%的市占率被vivo的7.2%緊咬不放，vivo銷售突出的關鍵是萬元以下新機Y36，才甫開賣就已經拿下vivo品牌的銷售冠軍。