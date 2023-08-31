台南、高雄2縣市因逢滿潮，造成部分街道大淹水，一名女網友表示，高雄鼓山到旗山渡船廠因海水倒灌，水深及膝，另台南市安平區安平路也傳出安平運河河水倒灌，積水淹過人行道，部分機車因此拋錨，更有地下停車場慘變集水區。

原PO今於臉書社團《爆料公社》指出，鼓山到旗津渡船廠海水倒灌，海水淹到腳踝以上，最嚴重還淹到膝蓋，旗津渡船廠正前方租借腳踏車商家還發生火災。

也有多名網友在個人臉書上發文指出，起床沒聽到颱風風雨聲，還慶幸颱風對台灣影響不大，竟因漲潮導致高雄旗津水淹半個輪胎高，不少機車騎士只能涉水牽車，現在連船都坐不了。另一名女網友也分享多張高雄旗津的街景照直呼，「太可怕，一早看到旗津大淹水。」

台南安平區也有傳出淹水狀況，男網友在《爆料公社》說，昨晚台南根本沒下什麼雨，台南安平區安平路整個淹大水，地下停車場慘變集水區。也有人在個人臉書回報，漲潮導致運河沿岸右側，較低漥地區淹了快半個輪胎。

台南安平淹水，地下室慘變集水區。（圖／翻攝自爆料公社）

台南安平區淹大水。（圖／翻攝自爆料公社）

台南市議員林依婷在臉書粉專呼籲，安平路因滿潮，導致安平運河河水倒灌，積水淹沒人行道，造成部分機車拋錨，請上班上課民眾先避開安平路。