在業界有公關女強人稱號的岳啟儒去年自曝富商老公和「登山女神」曾格爾過從甚密,之後岳啟儒出書談《一人份的勇氣》,獲得防疫女神賈永婕力挺。昨(30日)深夜,岳啟儒突然發文透露今年6月辦慈善晚宴時,突然被米其林名廚在公開場合飆粗口痛罵,至今仍未得到解釋或道歉。

岳啟儒先前分享丈夫和曾格爾曖昧,得到賈永婕等人支持,今年6月她籌辦愛心晚宴,賈永婕也現身力挺。昨深夜,岳啟儒透露,當天晚宴最後有個插曲,竟遭合作的李姓米其林名廚在敬酒時痛罵:「I tell you you are a fXXking bXXch!」,岳啟儒當下錯愕,請對方放尊重一點,沒想到對方依舊不肯善罷干休。

岳啟儒表示,當下她請李姓名廚滾開,對方依舊追過來痛罵,直到岳啟儒揚言要請保全,李姓名廚才生氣離開會場,她忍著怒火將客人送完才面對這份羞辱,更對辛苦工作受委屈的同事感覺心疼,「他們覺得罵我就等於罵公司,連帶著他們也被汙辱了,活動後大家都很洩氣,疑惑著為什麼善心付出要遭受這種待遇?」

最後岳啟儒說,她事後不斷反思自己哪裡得罪對方,「也許沒有採納他的每一個建議導致他的不滿」,而她只跟李姓名廚開過一次會,當時她請對方幫會對食物過敏和吃素的客人另外準備菜色,但對方不肯,或許因此結下心結,有人勸她事情過了,吞忍下去就好,但已過了兩個月,岳啟儒沒有等到道歉或解釋,因此她決定發文,告訴對方「尊重他人、有禮貌是做人的基本道理」,而李姓名廚至截稿前未回應,其他網友則留言說:「人品比專業、頭銜還來的重要」、「非常認同您的作為,讚賞您的勇氣,公關在工作上常常被莫名奇妙的欺負,您的作為是給公關業很好的典範與學習,也要讓大家知道,成就、品格該同步。」、「看到別人在公開的場合這樣辱罵妳,真讓我覺得心疼」、「我想您擁有了我們現代人最缺乏的一種人格特質,那就是勇敢~謝謝您的正面能量」。