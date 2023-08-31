最新經濟數據顯示美國經濟正在降溫，進一步強化聯準會將在9月暫停升息的預期，周三美股主要指數小漲，台股今(31)日在台積電、AI概念股下殺拖累，早盤下跌近60點約來到16653.52點。

AI龍頭輝達（Nvidia）漲近1%收在492.64美元，股價再創歷史收盤新高。但AI概念股今日表現弱勢，緯創、英業達、廣達跌逾2%。台積電ADR下跌0.32%，收在94.78美元。台股現貨方面，早盤挫低2元至553元。

台股昨日上漲96.17點，收在16719.82點。三大法人外資買超71.23億元，投信買超29.55億元，自營商買超23.96億元。

道瓊工業指數上漲37.57點或0.11%，收34890.24點。標準普爾500指數上揚17.24點或0.38%，收4514.87點。那斯達克綜合指數揚升75.55點或0.54%，收14019.31點。費城半導體指數上升14.35點或0.40%，收3643.92點。